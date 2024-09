Junge Profi-Sportler: „Ohne Familie geht es nicht“

Dass mit Bewegung von klein auf und dem Beistand der Familie Sprösslinge durchaus am Ball bleiben, was Sport und Bewegung anbelangt, zeigen nicht zuletzt heimische Nachwuchssportler. Was sie verbindet? Bewegung und die Freude daran von Anfang an. So war es auch etwa bei Mountainbike-Profi und „Masters of Dirt“-Teilnehmer Samy Louis Fernbach (13) aus Wien und der oberösterreichischen Skirennläuferin Ruth Schweighofer (16).