„Schande“: Ex-Grüne und Grüne zerfleischen sich

Petrovic schlägt knallhart zurück

Am Donnerstagvormittag folgte die Retourkutsche von Petrovic. Per Aussendung stellte sie klar: „Niemand auf unserer Liste oder in meinem Umfeld ist auch nur ansatzweise antisemitisch! Mir, mit meiner jüdisch-ukrainischen Abstammung zu unterstellen, ich würde mich mit Antisemiten umgeben, ist einfach nur absurd, untergriffig und widerwärtig. Maurer will wieder einmal nur provozieren und entlarvt sich damit selbst: Sie hat ja sonst nichts vorzuweisen, womit sie auffallen kann! Sigi Maurer ist eine echte Schande für die Grün-Bewegung. Freda Meissner-Blau würde sich im Grab umdrehen.“