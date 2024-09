Brudermörder von Kindberg stellt Bluttat nach

Eineinhalb Wochen nach der entsetzlichen Bluttat im Kindberger Ortsteil Mürzhofen sorgte am Mittwoch erneut ein Polizeiaufgebot am Tatort für Aufsehen. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein Fahrzeug der Justizwache in den Hof des Einfamilienhauses, streng von Uniformierten abgeschirmt.