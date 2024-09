Bruder starb an 17 wuchtigen Axthieben auf Kopf

Mann verblutete nach Hieben

Nach der Obduktion stand am Mittwoch fest: Das Opfer starb an einer Luftembolie und verblutete noch am Tatort, dem Haus der Familie im Kindberger Ortteil Mürzhofen. „Zumindest 17 wuchtige Hiebe im Bereich des Kopfes führten zum Tod“, so Viktoria Steinecker von der Staatsanwaltschaft Leoben gegenüber der „Krone“. Verletzt wurde auch Hals- und Rückenbereich.