Mobiler „OP-Saal“ für Instrumente kommt aus Linz

Löten, ausbeulen, ölen! Mit einer Reparaturwerkstatt, die sich im Falle des Falles auch in einen mobilen „OP-Saal“ verwandelt, hilft Karl Danner mit seinem Team nicht nur am Firmenstandort in Linz aus, sondern auch bei Großevents. Von der Flöte bis zur Pauke: Die Oberösterreicher machen alles wieder fit.