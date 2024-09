Das denkt „Mister Runtastic“ über adidas-Beschluss

„Ich bin am Bauernhof groß geworden, habe nicht die besten Voraussetzungen gehabt, habe immer irgendwo an mich und an meine Kollegen geglaubt – und auch daran, Dinge zu machen und zu schaffen, die andere vielleicht abwürgen würden“ – so beschreibt Florian Gschwandtner seinen Werdegang. 2008 begann er gemeinsam mit René Giretzlehner, Alfred Luger und Christian Kaar, die Idee von Runtastic zu verfolgen. 2015 erfolgte der Verkauf an adidas. Gschwandtner und seine drei Mitgründer sind als Investoren hoch-aktiv. Den 41-Jährigen lässt auch das Gründen nicht los: So brachte er etwa 2023 die 100-Push-Ups-App Foxyfitness auf den Markt.