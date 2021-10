Linzer verhelfen zu besserem Klang am Klavier

Ed Sheeran spielt im September 2022 zwei Konzerte in Wien, Adele veröffentlicht bald ihr neues Lied „Easy On Me“! Nachdem Corona die Musik-Superstars zur Bühnenpause zwang, wird’s nun in den Stadien und Hallen wieder laut. Parallel dazu sorgt Oktav aus Linz dafür, dass es in den Wohnzimmern musikalisch bleibt.