Studierende stöhnen unter hohen Lebenskosten

Es fängt langsam wieder an zu Wimmeln am Campus der Uni Graz: Erstsemestrige ziehen in Scharen über den Sonnenfelsplatz, die Sitzgärten der Cafés sind voll, einige erklimmen die Stufen zum Eingang der Mensa. Noch ist sie offen, doch am 1. Oktober schließt die Institution des studentischen Lebens in Graz. „Der Standort ist seit Jahren nicht mehr wirtschaftlich rentabel und die Kosten können seit längerem nicht mehr gedeckt werden“, hieß es vom Betreiber, der Österreichischen Mensen Betriebsgesellschaft.