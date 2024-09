Schwerverletzte von Heli bei Dunkelheit geborgen

Bis in die Dunkelheit waren Bergretter am Dienstagabend beschäftigt, um eine schwer verletzte Deutsche Wanderin (57) am Prägratner Höhenweg zu bergen. Während ihr Begleiter zur Sajathütte auf 2600 Meter Seehöhe vorausging, kam sie nicht an der Hütte an. Der Hüttenwirt setzte die Rettungskette in Gang. Die schwer Verletzte konnte zwar im steilen, felsdurchsetzten Gelände gehört werden, eine Hubschrauberbergung war aber zunächst aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht möglich.