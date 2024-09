Traktor-Unfall: 250 Liter Diesel landeten in Erde

Am Dienstagnachmittag kollidierten zwei Traktoren auf einer Gemeindestraße in Weinburg am Saßbach (Bezirk Leibnitz). Beide Fahrzeuge wurden beim Crash erheblich beschädigt, weshalb die Feuerwehren wegen eines „Öl-Alarms“ ausrückten. Das Erdreich musste von 250 Liter Diesel befreit werden.