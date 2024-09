Wie die Signa als KMU durchgehen konnte

Weniger Berichtspflichten bei Tierseuchen geplant

Wichtige Regelungen mit hohem Mehrwert für Beschäftigte, Verbrauchern sowie die Gesellschaft könnten damit gestrichen werden. Maßnahmen des Green Deals könnten durch andere Maßnahmen im Umweltschutz ausgetauscht werden. Auch arbeitsrechtliche oder verbraucherschutzrelevante Gesetze könnten geopfert werden. So bezeichnet die Kommission etwa den Schutz der Arbeitnehmer vor Asbest in einem Bericht über den Verwaltungsaufwand als Belastung, ohne etwa die Gesundheitskosten gegenzurechnen. Und ein Vorschlag, der nach der Corona-Pandemie besonders absurd klingt: weniger Berichtspflichten in Fällen von Tierseuchen.