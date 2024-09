Betrüger macht sich mit Bagger aus dem Staub

Das Geschäft wurde abgeschlossen – doch nachdem der Rückgabetermin mehrere Tage überschritten und der Mieter plötzlich nicht mehr erreichbar war, wurde der Firmeninhaber stutzig. Und er peilte einen der verliehenen Bagger per GPS an. Und siehe da: Der letzte Standort der Maschine befand sich in Ungarn. Das Opfer erstattete Anzeige, und die (grenzüberschreitenden) Ermittlungen laufen mittlerweile auf Hochtouren.