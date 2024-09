Nach ÖVP und SPÖ: Auch KPÖ Ziel von Cyberangriff

Nach ÖVP und SPÖ am frühen Montagabend war am Dienstag auch die KPÖ im Visier eines Cyberangriffs. Bei sogenannten DDoS-Angriffen war das Ziel eine Überlastung des Netzwerks, was zu entsprechenden Ausfällen führt. Dies war auch bei der Kleinpartei der Fall, deren Website derzeit (Stand: 14.20 Uhr) nicht abrufbar ist.