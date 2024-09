Was darf Kiew? Die nächsten Stunden entscheiden

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wirkt zunehmend irritiert: Reichweitenbeschränkungen für deutsche Raketen sollen in der Ukraine nicht aufgeweicht oder gar aufgehoben werden. Im Vorfeld der UNO-Generaldebatte in New York wählte er Worte, die einer Ohrfeige gleichkamen. Scholz zog am Dienstag die Sinnhaftigkeit der Raketen-Debatte in Zweifel.