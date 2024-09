Trump-Attentat: Verdächtiger versprach Belohnung

Er habe alles gegeben, was er „aufbringen konnte“. „Dies war ein Attentatsversuch auf Donald Trump, aber ich habe Sie enttäuscht“, wird aus dem Brief des Hauptverdächtigen zitiert. Der Text soll in einer Kiste gewesen sein, die der 58-Jährige vor der Tat bei einem Bekannten abgestellt hatte. Darin lagerten laut der Staatsanwaltschaft auch Munition, ein Metallrohr, verschiedene Baumaterialien, Werkzeuge, vier Telefone und weitere Schriftstücke. Der Bekannte habe die Kiste geöffnet und die Polizei informiert, nachdem er von der Tat gehört habe.