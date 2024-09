Nur Superadler Kraft liegt noch vor Wohlgenannt

„Auch wenn aufgrund des zeitgleich in Stams stattfindenden Conticups und der Tatsache, dass es dort um einen Weltcup-Quotenplatz ging, nicht die absoluten Topleute beim Grand Prix in Rasnov dabei waren, muss man dennoch zuerst mal seine Leistung bringen und so abliefern, wie es Uli Wohlgenannt getan hat“, sagte Christoph Kraxner, Sportdirektor der Nordischen im Vorarlberger Skiverband.