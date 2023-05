Ländle-Adler bleibt trotz Kader-Rauswurf cool

Aus der Ruhe lässt sich der gebürtige Dornbirner, der in Innsbruck lebt, deswegen aber nicht bringen. „Ich darf auch weiterhin am Stützpunkt hier in Tirol trainieren und sobald ich meine Leistung wieder bringe, werde ich auch berücksichtigt“, sagt „Uli“, der im Frühjahr gemeinsam mit Riesentorlauf-Spezialist Patrick Feurstein und Rodler Yannick Müller seine Polizei-Ausbildung in Graz begann und zuletzt auch beim Wien-Marathon im Staffeleinsatz war. „Um ehrlich zu sein, war ich sehr froh, dass die vergangene Saison endlich vorbei war und ich einen Neuanfang machen konnte. Ich weiß, woran ich zu arbeiten habe, um zu alter Form zurückzukehren.“