Regenbogen-Friedenstauben kommen an die Gerichte

An den heimischen Landes- und Oberlandesgerichten werden künftig Brieftauben in den Regenbogenfarben abgebildet werden. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat am Montag ein entsprechendes Projekt präsentiert. Die Tauben halten auf der Abbildung einen Brief, der eine Entschuldigung an queere Justizopfer symbolisieren soll.