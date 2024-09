Bei der Premiere netzte US-Girl gleich doppelt

Das nennt man Einstand nach Maß! Beim ungefährdeten 5:0-Sieg in der 2. Frauen Bundesliga des FC Pinzgau gegen Schlusslicht Horn schnürte Keely Roy einen Doppelpack. Die 24-Jährige wechselte erst Anfang September aus Kalifornien nach Saalfelden und kam gegen die Niederösterreicher zu ihrem Debüt, in dem die Stürmerin zeigte, wofür sie geholt worden war. „Ich war so aufgeregt, endlich wieder zu spielen“, sagte die Amerikanerin, die wegen ihres Journalismus-Masterstudiums länger pausierte. „Es fühlt sich an, als wäre ich seit Monaten im Team, ich mag es sehr hier.“ Bis Ende November bleibt sie fix, in der Folge wird sie wieder abreisen müssen. Doch es soll kein Abschied für immer bleiben. „Danach würde ich gern mit meiner Familie zurückkommen und ihr die coole Stadt zeigen,“ hat sich das US-Girl ein wenig in den Pinzgau verliebt.