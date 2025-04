Wer sein bröckelndes Haus nicht saniert, zahlt!

Salzburger Eigentümer erhielt eine Reihe an Aufträgen

Wie streng die Regeln sind und warum man sein Haus nicht einfach bröckeln lassen darf, zeigt ein aktueller Fall, der das Salzburger Landesverwaltungsgericht beschäftigt hat. Ein Teilbesitzer eines Altstadthauses in der Schutzzone I hat im Februar 2024 vom Magistrat eine ganze Reihe von baupolizeilichen Aufträgen bekommen: beispielsweise die Entfernung von Zwischenwänden im Dachgeschoss, die Erneuerung des Daches oder die Sanierung von bröckelndem Mauerwerk an der Fassade.