Seekirchen bleibt vorne, Golling mit Premierensieg

In der dritten Sonntagspartie drehte Eugendorf gegen ASV Salzburg einen 0:1-Rückstand in einen 4:1-Sieg. Der siegreiche Sportchef Christof Kopleder sagte: „Wir sind ruhig geblieben in der Pause. Dann sind wir mit guter Energie rausgekommen.“ In der Tabelle sind sie jetzt Vierter: „Das war auch unser Ziel, dass wir uns oben festbeißen können.“