Nach Selbstfaller bei KAC ist Asiago fällig

Die beste Nachricht nach dem Overtime-3:4 zum Eishockeyliga-Auftakt in Klagenfurt: Trotz des Virus, das seit der Champions League-Reise in der Bulls-Kabine umgeht, und den damit verbundenen gravierenden Ausfällen gerade in der Verteidigung hatte der Champion den Erzrivalen am Rande einer Niederlage. „Ehe wir dann sechs Strafminuten in den letzten vier Minuten der regulären Spielzeit kassierten“, stöhnte Trainer Oliver David. Nachdem sich die Bulls teuer verkauft, die im Brennpunkt stehenden jungen Cracks einen guten Job gemacht hatten.