„Es gibt Momente, in denen man sich zuhause fühlt“

Stürmisch: Das war seine Ankunft auf Erden wie Bühne. Ersteres hat Turrinis Mutter Elsa 1985 aufgeschrieben: „Es stellte sich heraus, daß wieder ein Kind kommt. Wir hofften auf ein Mädchen, das laut ärztlicher Untersuchung Mitte Oktober 1944 kommen sollte. Aber Peter hatte es sehr eilig. Er kam am 26. September während einer stürmischen Herbstnacht auf die Welt. Ich wollte ins Krankenhaus, doch die Kupferschmid-Bäuerin überredete mich, daheim zu entbinden. In Wolfsberg gab es ja immer Fliegeralarm. Es gab in dieser Nacht kein Licht durch den Sturm. Ich mußte bei der Geburt ganz leise sein, da im Gitterbett mein zweijähriger Hans schlief. Peter war ein sehr friedliches Kind und lachte bei jeder Gelegenheit. Auch wenn wir gar nicht wußten, was der Grund war.“