Drogenlenker mit illegalen Waffen unterwegs

Der Klagenfurter war am Freitag, gegen Mitternacht, in seiner Heimatstadt unterwegs. Aufgrund seiner merkwürdigen Fahrweise wurde er von der Polizei angehalten. Und da war sofort klar, der Mann steht unter Drogeneinfluss. „Der 26-Jährige gab an, vor Antritt der Fahrt Cannabis konsumiert zu haben“, schildert die Polizei. Zudem konnten verbotene Waffen wie ein Schlagring sowie ein Totschläger sichergestellt werden.