Nach dem Hochwasser kommt die Hochachtung

Was Wien kann, wenn alle an einem Strang ziehen

Doch nicht nur den Blaulichtorganisationen – auch Polizei und Rettung halfen abseits ihrer eigenen Aufgaben, wo sie konnten – gebührt Dank: Die Wiener-Gewässer-Abteilung behielt im Angesicht randvoller Auffangbecken in Auhof kühlen Kopf. Hunderte Mitarbeiter der Wiener Linien bekamen die U-Bahnen schneller flott, als jeder gewettet hätte. Die MA-48-Teams sind weiter als „Räumkommando“ im Einsatz. Nur 33 Baumkontrolleure wienweit schafften es in nur wenigen Tagen, die Standfestigkeit einer halben Million Bäume zu überprüfen, damit man die letzten Spätsommertage noch in Parks verbringen kann. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. „Wien kann Hochwasser“, vermerkte Bürgermeister Michael Ludwig stolz. Das lag sicher auch an Infrastruktur, Planung und Organisation. Doch das wäre wertlos, wenn nicht Tausende an einem Strang – und Wien so aus der Flut – gezogen hätten. Diese helfenden Hände gehören unseren Wienern der Woche.