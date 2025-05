Habesohn setzt sich gegen Ex-Europameister durch

Früher am Sonntag war Sofia Polcanova nach ihren Vortages-Erfolgen im Einzel sowie im Mixed mit Robert Gardos auch im Doppel weitergekommen, mit ihrer rumänischen Standardpartnerin Bernadette Szöcz gewann sie gegen das Sambia-Duo Mubana Kunda/Latifa Nalavwe 3:0 (1,6,3). Am Dienstag schreiten die beiden Vize-Europameisterinnen gegen die Mexikanerinnen Arantxa Cossio/Clio Barcenas erneut als Favoritinnen an die Platte. Im Mixed geht es für Gardos/Polcanova schon am Montag gegen die starken Schweden Linda Bergström/Mattias Falck.