Schock für Bewohner: Müllraum stand in Vollbrand

In Graz-Liebenau brannte am Freitagabend ein Müllraum lichterloh. Die Bewohner waren gegen den Brand chancenlos, also rückte die Berufsfeuerwehr Graz an. Glücklicherweise konnte die Lage schnell unter Kontrolle gebracht werden, doch bei fünf Personen wurde eine Rauchgasvergiftung vermutet.