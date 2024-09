Keine Spur von Müdigkeit bei Bischofshofen

Erst am Mittwoch spielte Bischofshofen den Westliga-Nachtrag gegen Hohenems (6:2). Genau 49 Stunden später startete die nächste Ligapartie in Altach. Doch bei den Pongauern war von Müdigkeit keine Spur, sie holten sich im Ländle ihren vierten Sieg en suite, gewannen 4:0. „Wir sind körperlich topfit, sonst kannst du solche Gegner nicht so bespielen“, sagte Trainer Thomas Schnöll erleichtert. Auch Kuchl fuhr einen ungefährdeten Sieg ein, verabschiedete sich mit einem souveränen 3:0 gegen Schwaz ins Ruperti-Wochenende.