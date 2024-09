Nico Gorzel appelliert an die Austria-Fans

Die jüngsten Erfolge – wie das 2:0 in Kapfenberg – haben aber die Brust breiter werden lassen. Was hinzukommt: „Zuhause“ in Bregenz springt der Funke generell nicht so über wie im Reichshofstadion. Die Zuschauer sind durch die Leichtathletikbahn weiter weg, die legendäre „Nordtribüne“ gibt es im ImmoAgentur-Stadion nicht. Die für Stimmung sorgenden Fans sind vielmehr am Tribünenrand platziert. „Es gibt in jedem Spiel Phasen, in denen uns gut täte, wenn uns die Fans mehr pushen. Damit können sie uns helfen, wir brauchen diese positive Energie“, beschreibt Gorzel die Gefühlslage.