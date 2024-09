Prinzessin Ingrid Alexandra gefällt Soldatenleben

„Im Team stärker“

Während eines Pressetermins am Trainingsgelände nahm die Prinzessin an einem Übungsszenario teil, bei dem es um Explosionen auf Minenfeldern ging. Als Teil der Übung agierte sie in der Nebenrolle einer Sturmingenieurin. Es war das zweite Mal, dass die Einheit mit scharfem Sprengstoff trainierte.