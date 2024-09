Mette-Marits Sohn Marius erneut hinter Gittern!

Anruf mit unterdrückter Nummer?

Sein Anwalt Øyvind Bratlien sagte der Zeitung „VG“: „Mein Klient wurde festgenommen, weil er angeblich am 7. September mit der betroffenen Frau per Telefon Kontakt aufgenommen hat und dazu eine unterdrückte Telefonnummer nutzte. Mein Mandant bestreitet dies und bekennt auf nicht-schuldig. In meinen 17 Jahren als Strafverteidiger habe ich noch nie eine Festnahme auf einer so dünnen rechtlichen Grundlage erlebt.“