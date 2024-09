Überraschter Brunner | „Kein Hardliner“

Überraschter Brunner. Hat es ihm „die Red´verschlagen“? Noch-ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner, von der türkis-grünen Regierung als nächster österreichischer EU-Kommissar nominiert, hat diese Woche bekanntlich von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht wie erwartet oder erhofft ein seiner Expertise entsprechendes Ressort aus den Bereichen Wirtschaft, Finanzen oder Wettbewerb zugeteilt bekommen, sondern Asyl und Migration. Die Kommentaren feixen seither über diese (vermeintliche?) Gemeinheit der EU-Chefin, die ausgerechnet dem Kommissar aus einem Land, das besonders heftige Kritik an der Asyl- und Migrationspolitik der EU übt, diesen Job überträgt. Und was sagt der nominierte Vorarlberger selbst? Das hat er nun „Krone“-Innenpolitik-Leiterin Ida Metzger in deren Interview-Reihe „Auf einen Spritzer mit…“ verraten. Man traf sich dafür in Brunners Lieblingslokal in Wien. Ob er enttäuscht sei, wollte die Kollegin vom Kommissar in spe wissen. Nein, Enttäuschung sei es keine, „aber es ist eine Riesenherausforderung“, gibt Brunner zu. Und vor allem gesteht er: „Es war eine Überraschung für mich, das muss ich schon sagen.“ Ja, eine Überraschung – wohl nicht nur für ihn…