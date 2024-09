Rollhockey-Nationalteam sicherte sich das Finale

Nachdem das Rollhockey-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft im italienischen Novara am Mittwoch China mit einem historischen 34:0 aus der Halle gefegt hatte, legten die rot-weiß-roten Cracks am Donnerstag gegen die Niederlande nach und fixierte mit einem knappen 8:6 (4:3)-Sieg den Einzug in das Finale des Challenger Championship, dem drittklassierten Bewerb bei der WM.