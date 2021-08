Dornbirner Rollhockey-Cracks radeln am Jakobsweg

Ein wenig Zeitdruck

Am Freitag werden die Rollhockey-Cracks voraussichtlich in Spanien ankommen, Zeit zu verschwenden haben sie jedenfalls keine. „Wir haben uns ein Ziel gesetzt: Am 16. August hat Angels Freundin Geburtstag, da möchten wir natürlich pünktlich sein“, erklärt Brunner, „außerdem haben wir alle nur vier Wochen Urlaub, zumindest ein paar Tage davon wollen wir bei Angel daheim genießen.“