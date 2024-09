Bewaffneter überfällt Tankstelle: Großfahndung

Ein Bewaffneter hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden eine Tankstelle in Haag (Bezirk Amstetten) überfallen. Mit den Worten „Gibst du mir schnell Geld“ soll der Mann von einem Mitarbeiter Bargeld verlangt haben. Der Täter flüchtete mit Beute in vorerst unbekannter Höhe. Die Polizeifahndung läuft.