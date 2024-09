Brunner: „Bin kein Hardliner, sondern Pragmatiker“

Die Überraschung war bei vielen politischen Beobachtern wohl groß, als Ursula von der Leyen am Dienstag in Straßburg ihre Liste mit den Namen ihres neuen Teams präsentierte und Finanzminister Magnus Brunner plötzlich als Migrationskommissar geführt wurde – hätte man ihn doch eigentlich eher mit einer Aufgabe in der Wirtschaft in Verbindung gebracht. Die „Krone“ traf den Vorarlberger nur 24 Stunden nach der Verkündung in seinem Lieblingslokal, dem Café Anzengruber im 4. Wiener Bezirk, auf einen Spritzer.