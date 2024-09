Sonne am Wochenende, doch dann folgt Kaltfront

Kaltfront erreicht Österreich ab Dienstag

Eine Kaltfront erreicht ab Dienstag das Land und sorgt mit vielen dichten Wolken verbreitet für Regenschauer. In den südlichen Landesteilen sind außerdem lokale Gewitter in die Niederschläge eingelagert. Am Nachmittag verlagern sich die Schauer schließlich auf die Alpensüdseite und in den Südosten Österreichs. In der Früh wird es neun bis 16 Grad haben. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 17 bis 22 Grad erreicht.