Enorme Unwetterschäden: Aufräumarbeiten laufen

Aufräumarbeiten in Salzburg gestartet

Auch in Salzburg gibt es seit Dienstagvormittag vorsichtige Entwarnung. Am Wallersee wurde am Montag noch ein Spaziergänger wegen des steigenden Pegels von der Wasserrettung geborgen. Laut Landesfeuerwehrkommando rückten in Summe rund 100 Einsatzkräfte vor allem wegen überfluteter Kanäle und Sickerschächte aus. Die Aufräumarbeiten könnten noch mehrere Tage andauern.