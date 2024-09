Salzburg: Kein Österreicher ist kein Ruhmesblatt

Nun ist es also passiert. Bei Salzburgs 0:3 zum Auftakt in die Ligaphase der Königsklasse beim tschechischen Double-Gewinner Sparta Prag stand erstmals unter der Leitung von Cheftrainer Pep Lijnders kein einziger Österreicher in der Startelf der Bullen. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christoph Nister.