Sparta Prag gegen Salzburg ab 18.45 Uhr LIVE

Piatkowski will drei Punkte zum Auftakt

Beide Teams gelten in der nun 36 Vereine umfassenden Champions League als Außenseiter, ihr Ziel ist zumindest eine Platzierung in den Rängen 9 bis 24, um im Play-off um die Achtelfinal-Teilnahme zu spielen. In diesem Zusammenhang könnte der Partie in Tschechiens Hauptstadt schon eine richtungsweisende Bedeutung zukommen. „Klar ist, dass wir mit einem Sieg in diesen Bewerb starten möchten. Aber das wird sicher auch Sparta so sehen, die zudem noch vor eigenem Publikum antreten. Dass wir damit aber umgehen können, haben wir unter anderem schon bei Twente (Anm.: 3:3) gezeigt“, meinte Piatkowski.