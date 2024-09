Lebensgefühl kehrt nach der Flut in Wien zurück

Vienna City Beach Club sperrt am Samstag auf

„Die Flut war so stark, dass es unsere beiden neuangeschafften Holzleitern weggeschwemmt hat“, so der Gastronom. Noch lässt sich der Schaden schwer abschätzen, der Inhaber geht aber von mindestens 100.000 Euro aus, Versicherung gibt es angesichts der Lage des Clubs keine. Geplant ist, dass der Vienna City Beach Club am Samstag wieder aufsperrt, es ist bereits das vorletzte Wochenende vor dem Saisonende. „Daran erkennt man den starken Unternehmergeist der Wiener Gastronomen“, so Thomas Peschta, Obmann des Gastronomie Clubs Wien.