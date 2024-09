Dramatische Bilder: Wien in den Fängen der Fluten

Donaukanal

Auch der Wasserstand am Donaukanal stieg massiv an. Die angrenzende Station Schottenring sowie die Station Schottentor/Universität konnten am Sonntag nicht angefahren werden. Die Situation an diesem Gewässer soll allerdings laut einem Sprecher der MA 45 (Wiener Gewässer) unter Kontrolle sein.