Gratis-Getränke bei McDonald‘s für Einsatzkräfte

Auch wenn endlich Entspannung in Sicht ist: Die Einsatzkräfte sind nach wie vor rund um die Uhr gefordert, um Betroffenen der Hochwasser-Katastrophe in Städten und Gemeinden in dieser schweren Zeit zu helfen. Um ihre Unterstützung zu zeigen, bieten Coca-Cola und McDonalds Österreich ab sofort allen Einsatzkräften in Uniform kostenlose Getränke in den österreichischen McDonald’s Restaurants an – dazu gehören Soft Drinks, Mineralwasser sowie Tee und Kaffee.