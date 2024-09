Hochwasser: „Bewohner verhielten sich vorbildlich“

Spaziergänger mit Spezialboot gerettet

In Salzburg hat der Dauerregen am Montag und in der Nacht auf Dienstag noch für einzelne Feuerwehreinsätze gesorgt. Laut Landesfeuerwehrkommando rückten in Summe rund 100 Männer und Frauen vor allem wegen überfluteter Kanäle und Sickerschächte aus. Betroffen waren die nördlichen Bezirke des Bundeslandes. Am Wallersee stieg der Wasserstand so stark an, dass die Wasserrettung am Montag eine Person mit einem Spezialboot von einem Spazierweg in Sicherheit bringen musste.