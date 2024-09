Tausende Feuerwehrleute standen wieder im Einsatz

Großflächige Überschwemmungen

Im Mühlviertel trat beispielsweise der Pesenbach über die Ufer, betroffen war vor allem die Ortschaft Mühldorf in Feldkirchen an der Donau. Überschwemmungen gab es aber auch in Pichl bei Wels, wo Teile des Ortskerns für den Straßenverkehr abgesperrt werden mussten, nachdem der Innbach über die Ufer getreten war. Auch der Weilbach sorgte für Probleme. In Gunskirchen verursachte der Grünbach Überschwemmungen.