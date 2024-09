„Kuchen für den guten Zweck“ oder „Das Ding“

„Als ich dann bei 20 Erzählungen angelangt war, habe ich mir gedacht, warum nicht einfach ein Buch herausgeben,“ schmunzelt die Purbacherin. Gesagt getan, ihr Buch „Kuchen für den guten Zweck“ wird auf Bestellung gedruckt und ist somit auch sehr nachhaltig. Zu bekommen ist es auf verschiedenen Buchplattformen als Taschen- aber auch als E-Book. Man darf gespannt sein, was da noch so kommen wird. Denn die Landesbedienstete schreibt weiter. Derzeit versucht sie sich an einem Krimi. Wer ermordet wird und wo? Abwarten!