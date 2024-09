Herzstiche wegen 30 Euro: 20 Jahre Gefängnis

Bloß wenige Sekunden dauerte jene Szene, die sich am 10. Dezember 2023 in einem Taxi in Ottakring abspielte. Doch das reichte, sodass ein 27-Jähriger starb. Mit zwei Messerstichen ins Herz ermordete ihn ein Algerier – das urteilen die Geschworenen im Wiener Landesgericht.