Bayer Leverkusen: Das Fußballmärchen des Jahres

„Ich weiß auch nicht genau, woran es lag, dass wir in der Nachspielzeit so viele Tore geschossen haben – aber Zufall war es keiner“. Der technisch beschlagene Mittelfeldspieler Florian Wirtz fasst in der Amazon Prime-Dokumentation „Bayer Leverkusen – A Dream Comes True“ die Wundersaison des deutschen Überraschungsfußballmeisters ideal zusammen. Im Laufe der letzten Saison haben die Westdeutschen in allen Bewerben nicht weniger als 16 Tore in der Nachspielzeit geschossen und mitunter auch deshalb ein Jahr für die Ewigkeit gespielt. Man wurde über 34 Runden hinweg ungeschlagen Meister, feierte den Sieg im DFB-Pokal und schrammte nur im Finale der Europa League an der perfekten Saison vorbei, als man gegen das befreit aufspielende Atalanta Bergamo 0:3 verlor.