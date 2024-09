Neuer Spitzenreiter! McLaren überflügelt Red Bull

Auf dem Stadtkurs in Baku fuhr Oscar Piastri am Sonntag zu seinem zweiten Triumph in der Königsklasse, Lando Norris beendete eine Aufholjagd vom 15. Startplatz als Vierter. Auch weil Max Verstappen erneut schwächelte, liegt das Papaya-Team nach dem 17. Saisonrennen in der Konstrukteurs-WM erstmals seit 2014 in Führung.