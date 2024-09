Wer gewinnt den Großen Preis von Aserbaidschan?

In der Konstrukteurswertung könnte McLaren in Aserbaidschan bereits die Führung übernehmen, das britische Traditionsteam liegt nur mehr acht Punkte hinter dem zuletzt schwächelnden Austro-Rennstall. Red Bull Racing war in den vergangenen Jahren auf dem Stadtkurs am Kaspischen Meer allerdings sehr erfolgreich, Verstappen triumphierte 2022, Perez ist mit seinen beiden Erfolgen im Vorjahr und 2021 sogar Baku-Rekordsieger.